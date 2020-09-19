Milyonları ekranlara kilitleyen Mastercheff Türkiye'de bu hafta yarışmacılar, vatandaşların tatmaları için menüde yer alan ıspanaklı gül böreğini yapacaklar. Bu kapsamda Mastercheff ıspanaklı gül böreği nasıl yapılır? Ispanaklı gül böreği tarifi| Malzemeleri nelerdir? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ MALZEMELERİ NELERDİR?

- 3 adet yufka

-1/2 (yarım) kg yıkanmış ve ince kıyılmış ıspanak

-1 kase lor peyniri

-1 adet orta boy kuru soğan

-1 çay bardağı sıvı yağ

- Tuz

-1 adet yumurta sarısı

-Çörek otu

-Susam

ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR? ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Soğanı ince ince yemeklik şekilde doğranacak. Bir tavaya iki-üç yemek kaşığı sıvı yağ koyup soğanlar sotelenecek.

Soğanlar pembeleşince ince kıyılmış ıspanakları ilave edip beraber sotelemeye devam edeceğiz.

Suyunu salıp iyice çekene kadar soteleme işlemi devam edecek.

Tuzunu ilave edip ocaktan aldıktan bir süre sonra soğuttuktan sonra hazırladığımız harca, lor peynirini ilave edip karıştırıyoruz.

Bir kasede kalan sıvı yağa bir çay bardağı su ilave edip hazırlıyoruz.

Yufkaların her birini ortadan ikiye kesip sonra tekrar ortadan ikiye keserek 4 eşit üçgen elde ediyoruz. Toplamda 12 adet üçgen yufka olacak.

Yufkaların üzerine bir fırça yardımı ile hazırladığımız su-yağ karışımından sürüyoruz ve geniş kısmına harcımızdan koyarak sarıyoruz.

Böylelikle ince bir rulo elde etmiş oluyoruz. Sonra bu ruloyu bir ucundan içe doğru kıvırarak sarıyoruz ve ucunu yine yağlı-su karışımına batırarak yapıştırıyoruz. Tüm yufkalar için aynı işlemi gerçekleştirilecek.

Tepsiyi margarinle yağlıyoruz ve önceden ısınmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişiriyoruz.