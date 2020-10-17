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Mastercheff Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası nasıl yapılır? Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Masterchef yarışmacıları bu haftaki bölümde Balıkesir'de yarışacak. Yeni bölümde menüde Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası yer alıyor. Peki Mastercheff Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası nasıl yapılır? Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Mastercheff Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası nasıl yapılır? Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Mastercheff Türkiye'nin bu haftaki bölümü Balıkesir'de çekiliyor. Büyük ilgiyle izlenen yarışma programının yeni bölümünde menüde birbirinden ilginç yemekler bulunuyor. Yarışmacılar bu bölümde Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası yapacak. Peki Mastercheff Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası nasıl yapılır? Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası tarifi| Malzemeleri nelerdir?

KIRMA ZEYTİNLİ AHTAPOT SALATASI MALZEMELERİ NELERDİR?

360 gr ahtapot
15 gr salatalık turşusu
1 çay kaşığı tane kırmızıbiber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
çeyrek limonun suyu
Maydanoz
Dereotu
2 yemek kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin

Mastercheff Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası nasıl yapılır? Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası tarifi| Malzemeleri nelerdir?

MASTERCHEFF KIRMA ZEYTİNLİ AHTAPOT SALATASI NASIL YAPILIR? KIRMA ZEYTİNLİ AHTAPOT SALATASI TARİFİ

Ahtapotu kafasını keserek yıkayın. Eğer kafasını da lezzetli buluyorsanız kafasıyla da haşlayabilirsiniz. Ancak kafasıyla haşlanacaksa içinin iyice temizlenmesinde fayda var. Ahtapotu düdüklü tencerede 20-30 dakika haşlayın. Ahtapotu tencereye koyduktan sonra üzerine kimyon ve üzerini birkaç parmağı geçecek kadar su ekleyin ve orta ateşte pişirin. Ateşten indirdiğiniz tencereyi havası çıktıktan sonra açın ve ahtapotu temizleyin. Ahtapotun bacaklarının üzeri pürüzsüz ve beyaz ise temizleme işlemi bitmiştir.

Temizlenmiş ahtapotun bacaklarını küp şeker büyüklüğünde doğradıktan sonra yeşil soğan ve kornişonları doğrayın. Daha sonra zeytinyağı ve limon ekleyin. Ahtapotun kendi tuzu yeterli olduğundan tuz eklemeye gerek yoktur. Salatayı servis etmeden en az birkaç saat önce limon ve zeytinyağı ile karıştırabilirsiniz.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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