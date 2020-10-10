Mastercheff peynirli sıkma nasıl yapılır? Peynirli sıkma tarifi| Malzemeleri nelerdir?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde menüler belli oldu. Yarışmacılar bu bölümde peynirli sıkma yapıyor. Peki Mastercheff peynirli sıkma nasıl yapılır? Peynirli sıkma tarifi| Malzemeleri nelerdir?
PEYNİRLİ SIKMA MALZEMELERİ NELERDİR?
- Hamuru için:
- 450 gramun
- 1 paketkabartma tozu
- 1 çay kaşığıtuz
- 250 ml.su(1+1/4 su bardağı)
- İç Harcı İçin:
- 250 gramlor peyniri
- 1 adetkuru soğan( yemeklik doğranmış)
- 1/2 çay bardağısıvı yağ
- 1 çay kaşığıpul biber
- 1 çay kaşığıkarabiber
- 1 çay kaşığıtuz
- Üzeri İçin:
- 3 yemek kaşığıtereyağı
MASTERCHEFF PEYNİRLİ SIKMA NASIL YAPILIR? YÜKSÜK ÇORBASI PEYNİRLİ SIKMA TARİFİ
- Sıkmanın hamurunu hazırlamak için bir yoğurma kabında hamur için olan tüm malzemeleri birleştirin ve yoğurun.
- Kıvama gelen hamurun üzerini streç film ile kapatıp 15 dakika dinlendirin.
- Bir tavada yemeklik doğranmış soğanları 1/2 çay bardağı sıvı yağ ile kavurun ve kavrulduktan sonra peyniri de ekleyerek karıştırın.
- Tuz, pul biber ve karabiberini de ekledikten sonra ocaktan alın.
- Dinlenen hamurdan 10 eşit parça çıkarın ve bezeler oluşturun.
- Unlanmış tezgahta bezeleri kahvaltı tabağı büyüklüğünde açın.
- Isıttığınız tavaya açtığınız hamurlardan birini yerleştirin ve çok kabarmaması için çatal ile birkaç adet delik açın ve hamuru arkalı önlü pişirin.
- Pişirdiğiniz hamura sıcakken tereyağı sürün ve hazırladığınız harçtan koyup sıkı sıkı sarın ve servis edin.