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Mastercheff peynirli sıkma nasıl yapılır? Peynirli sıkma tarifi| Malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde menüler belli oldu. Yarışmacılar bu bölümde peynirli sıkma yapıyor. Peki Mastercheff peynirli sıkma nasıl yapılır? Peynirli sıkma tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Mastercheff peynirli sıkma nasıl yapılır? Peynirli sıkma tarifi| Malzemeleri nelerdir?

PEYNİRLİ SIKMA MALZEMELERİ NELERDİR? 

  • Hamuru için:
  • 450 gramun
  • 1 paketkabartma tozu
  • 1 çay kaşığıtuz
  • 250 ml.su(1+1/4 su bardağı)
  • İç Harcı İçin:
  • 250 gramlor peyniri
  • 1 adetkuru soğan( yemeklik doğranmış)
  • 1/2 çay bardağısıvı yağ
  • 1 çay kaşığıpul biber
  • 1 çay kaşığıkarabiber
  • 1 çay kaşığıtuz
  • Üzeri İçin:
  • 3 yemek kaşığıtereyağı

Mastercheff peynirli sıkma nasıl yapılır? Peynirli sıkma tarifi| Malzemeleri nelerdir?

MASTERCHEFF PEYNİRLİ SIKMA NASIL YAPILIR? YÜKSÜK ÇORBASI PEYNİRLİ SIKMA TARİFİ

  • Sıkmanın hamurunu hazırlamak için bir yoğurma kabında hamur için olan tüm malzemeleri birleştirin ve yoğurun.
  • Kıvama gelen hamurun üzerini streç film ile kapatıp 15 dakika dinlendirin.
  • Bir tavada yemeklik doğranmış soğanları 1/2 çay bardağı sıvı yağ ile kavurun ve kavrulduktan sonra peyniri de ekleyerek karıştırın.
  • Tuz, pul biber ve karabiberini de ekledikten sonra ocaktan alın.
  • Dinlenen hamurdan 10 eşit parça çıkarın ve bezeler oluşturun.
  • Unlanmış tezgahta bezeleri kahvaltı tabağı büyüklüğünde açın.
  • Isıttığınız tavaya açtığınız hamurlardan birini yerleştirin ve çok kabarmaması için çatal ile birkaç adet delik açın ve hamuru  arkalı önlü pişirin.
  • Pişirdiğiniz hamura sıcakken tereyağı sürün ve hazırladığınız harçtan koyup sıkı sıkı sarın ve servis edin.
Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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