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Mastercheff yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi |Malzemeleri nelerdir?

Mastercheff'de bu hafta yapılacak menü belli oldu. Bu kapsamda yarışmacılar yayla çorbası yapacaklar. Peki Mastercheff yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi |Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Mastercheff yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi |Malzemeleri nelerdir?

Milyonları ekranlara kilitleyen Mastercheff Türkiye'de bu hafta yarışmacılar menüde yer alan yayla çorbasını yapacaklar. Bu kapsamda Mastercheff yayla çorbası nasıl yapılır?  Yayla çorbası tarifi |Malzemeleri nelerdir? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

YAYLA ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

-2 su bardağı yoğurt

-1,5 yemek kaşığı (tepeleme)un

-2 çay kaşığı tuz

-2 yemek kaşığı limonun suyu

-1 adet yumurta sarısı

-1 tatlı kaşığı pul biber

-6 su bardağı su

-1 çay bardağı pirinç

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı kuru nane

Mastercheff yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi |Malzemeleri nelerdir?

MASTERCHEFF YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR? YAYLA ÇORBASI TARİFİ

1- Çorbayı pişireceğiniz tencereye 2 su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un, 2 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.

2 - 1 yumurta sarısını da karışımın üzerine ekledikten sonra tekrar karıştırın.

3- 6 su bardağı soğuk suyu da ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın.

4- Çorba kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz 1 çay bardağı pirinci ekleyin ve tekrar kaynamaya bırakın.

5- Bu sırada ayrı bir tavada 2'şer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.1 yemek kaşığı kuru naneyi de üzerine ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

6- Hazırladığınız yağı kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün.

7 -Karıştırıp ocağın altını kapatın.

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