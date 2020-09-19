Mastercheff yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi |Malzemeleri nelerdir?
Mastercheff'de bu hafta yapılacak menü belli oldu. Bu kapsamda yarışmacılar yayla çorbası yapacaklar. Peki Mastercheff yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi |Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
Milyonları ekranlara kilitleyen Mastercheff Türkiye'de bu hafta yarışmacılar menüde yer alan yayla çorbasını yapacaklar. Bu kapsamda Mastercheff yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi |Malzemeleri nelerdir? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...
YAYLA ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?
-2 su bardağı yoğurt
-1,5 yemek kaşığı (tepeleme)un
-2 çay kaşığı tuz
-2 yemek kaşığı limonun suyu
-1 adet yumurta sarısı
-1 tatlı kaşığı pul biber
-6 su bardağı su
-1 çay bardağı pirinç
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı kuru nane
MASTERCHEFF YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR? YAYLA ÇORBASI TARİFİ
1- Çorbayı pişireceğiniz tencereye 2 su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un, 2 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.
2 - 1 yumurta sarısını da karışımın üzerine ekledikten sonra tekrar karıştırın.
3- 6 su bardağı soğuk suyu da ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın.
4- Çorba kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz 1 çay bardağı pirinci ekleyin ve tekrar kaynamaya bırakın.
5- Bu sırada ayrı bir tavada 2'şer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.1 yemek kaşığı kuru naneyi de üzerine ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
6- Hazırladığınız yağı kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün.
7 -Karıştırıp ocağın altını kapatın.