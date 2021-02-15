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  3. Masterchef'in Barbaros'undan skandal itiraf! "Benim aşkım rengarenk"

Masterchef'in Barbaros'undan skandal itiraf! "Benim aşkım rengarenk"

TV8 ekranlarının fenomen programlarından Mesterchef ile tanıdığımız Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercihine yönelik itiraf geldi. Yoloğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa "Benim aşkım rengarenk" notunu düşerek cinsel tercihini açıkladı.

Masterchef'in Barbaros'undan skandal itiraf! "Benim aşkım rengarenk"

Fenomen yemek yarışmasında geçtiğimiz sezon yarışan ve ikincilikle tamamlayan Barbaros Yoloğlu, İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ile cinsel tercih itirafında bulundu.

GÖKYÜZÜNÜ GÖKKUŞAĞI İLE BOYAYACAĞIZ

Barbaros Yoloğlu, yarışma sürecinde agresif tavırları ilgi çekmesiyle sık sık gündeme geliyordu. Bu kez yaptığı itiraf ile çok konuşuldu. Yayınladığı fotoğraf karesinin altına Yoloğlu, "Aşk için tek renk verdiler çektiğimiz ve çektirdiğimiz tüm acılar o renk içindi.

Benim aşkım rengarenk ve belki bir gün tüm renklerimizi elimizden aldığınızı düşünebilirsiniz bizi fabrika bacalarından çıkan duman renginin içinde mahkum edip zehirlediğinizi düşünebilirsiniz ama her yağan yağmurun ve esen fırtınanın ardından doğuracağımız güneşte gökyüzünü gökkuşağı ile boyayacağız." notunu düşerek cinsel yönelimi açık etti.

Masterchef'in Barbaros'undan skandal itiraf! "Benim aşkım rengarenk"

Yaptığı açıklamanın ardından birçok kişide şok etkisi yaratırken, takipçileri tarafından benimsenerek Yoloğlu'na, destek yorumları yapıldı. Özellikle sevgililer gününde böyle cesur bir açıklama yapmasıyla da tebrik edildi.

Masterchef Barbaros kimdir? Nereli? Barbaros Yoloğlu instagram hesabıMasterchef Barbaros kimdir? Nereli? Barbaros Yoloğlu instagram hesabı

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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