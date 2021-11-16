Masterchef'in sempatik şefi Danilo Zanna, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ile aşk mı yaşıyor? Bomba iddia magazin gündemini salladı

Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanmaya hazırlanıyor. Danilo Zanna, yıllar önce seyahat için ülkemize yaptığı seyahatte Tuğçe Demirbilek'le tanışmış ve kısa sürede birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmıştı. İtalyan şef, sempatik tavırlarıyla televizyon ilzeyicisinin gönlünü de kısa sürede fethetmişti. 9 yıl süren evlilik sona eriyor. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çıkan haberlerin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, boşanacakları yönündeki haberleri doğrulamalarının ardından İtalyan şefin Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ile aşk yaşadığı iddia edildi. SnobMagazin, "Görümce" filminde rol aldıktan sık sık bir araya geldiklerini aktardığı Eda Ece ve Danilo Zanna'nın çok yakın olduklarını kaydetti.

EDA ECE'DEN İDDİALARA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

Çıkan haberler üzerine Yasak Elma dizinin sevilen oyuncusu Eda Ece'nin menajerinden açıklama geldi.

Menajeri aracılığıyla açıklamada bulunan Eda Ece ortaya atılan iddia ile ilgili olarak, Danilo Zanna ile arkadaş olduklarını ama uzun süredir görüşmediklerini sadece 2016 yapımı 'Görümce' adlı filmde rol aldıklarını açıkladı.