MasterChef Türkiye 2020'de dokunulmazlık oyunu öncesi şeflerin yarışmacılardan istediği Amuse-Bouche'nin ne olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Amuse- Bouche nedir? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

AMUSE-BOUCHE NEDİR?

Amuse-bouche Fransızca kökenli ve Türkçeye “Ağız Eğlenceliği” ya da “Damak Hoşluğu” diye çevrilen bir terimdir. Çoğunlukla kaşık üzerinde sunulan ve şefin estetik yaratıcılığını konukların ve ana yemeğin önüne geçmeden ortaya koymasını sağlayan bir çeşit aperatif türüdür.

Müşterilere yemek servisinden önce sunulan ve şefin ikramı olan bu atıştırmalıklar tat alma tomurcuklarını ana yemekten önce harekete geçirir böylece “ağız eğlenceliği” ile gerçek yemek deneyimine hazırlık yapılmış olur.

Bir şefin yeteneklerini ve ideallerini küçük ısırıklara dönüştürmesi olarak da tanımlayabileceğimiz “Amuse-bouche” tamamen müessesenin ikramı olarak sunulur ve menüde bulunmaz. Ana yemek siparişi alındıktan hemen sonra servis edilmesi uygundur.

Çoğunlukla bir kaşığın üstünde servis edilir ve genellikle uzakdoğu usülü çorba kaşıkları “Amuse-bouche” sunumları için tercih nedenidir.