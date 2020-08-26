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MasterChef'te adı geçen Amuse- Bouche nedir? Anlamı nedir?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam yine heyecan dorukta. Şefler, yarışmacılardan narenciye içerikli bir menü oluşturmalarını istedi. Yarışmadı ismi geçen amouse- bouche kelimesi merak ediliyor. MasterChef yarışmasıyla gündeme gelen amuse-bouche kelimesinin anlamı nedir? Detaylar haberimizde..

MasterChef'te adı geçen Amuse- Bouche nedir? Anlamı nedir?

MasterChef Türkiye 2020'de dokunulmazlık oyunu öncesi şeflerin yarışmacılardan istediği Amuse-Bouche'nin ne olduğu merak edilmeye başlandı. Peki  Amuse- Bouche nedir? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

MasterChef'te adı geçen Amuse- Bouche nedir? Anlamı nedir?

AMUSE-BOUCHE NEDİR?

Amuse-bouche Fransızca kökenli ve Türkçeye “Ağız Eğlenceliği” ya da “Damak Hoşluğu” diye çevrilen bir terimdir. Çoğunlukla kaşık üzerinde sunulan ve şefin estetik yaratıcılığını konukların ve ana yemeğin önüne geçmeden ortaya koymasını sağlayan bir çeşit aperatif türüdür.

Müşterilere yemek servisinden önce sunulan ve şefin ikramı olan bu atıştırmalıklar tat alma tomurcuklarını ana yemekten önce harekete geçirir böylece “ağız eğlenceliği” ile gerçek yemek deneyimine hazırlık yapılmış olur.

Bir şefin yeteneklerini ve ideallerini küçük ısırıklara dönüştürmesi olarak da tanımlayabileceğimiz “Amuse-bouche” tamamen müessesenin ikramı olarak sunulur ve menüde bulunmaz. Ana yemek siparişi alındıktan hemen sonra servis edilmesi uygundur.

Çoğunlukla bir kaşığın üstünde servis edilir ve genellikle uzakdoğu usülü çorba kaşıkları “Amuse-bouche” sunumları için tercih nedenidir.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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