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MasterChef'te büyük hile iddiası: Baklava detayına izleyicilerden tepki üstüne tepki! Kanaldan halen açıklama yok!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz gün fark edilen baklava dilimi detayı izleyenlerde hayret uyandırdı. Sosyal medyanın çalkalandığı bu olayla ilgili kanaldan herhangi bir açıklama yapılmazken programla ilgili "kurgu" iddiası ise akıllarda soru işaretleri bıraktı.

MasterChef'te büyük hile iddiası: Baklava detayına izleyicilerden tepki üstüne tepki! Kanaldan halen açıklama yok!

TV8'in Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları izleyici ile buluşan yarışması Masterchef Türkiye'de baklava skandalı görenlerin ağzını açıkta bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen ve eleştiri yağmuruna tutulan konuyla ilgili kanal yönetiminden açıklama beklenirken Programın genelinin kurgudan ibaret mi? sorusu akıllara şüphe düşürdü.

Her sene farklı yarışmacılarıyla farklı lezzetleri izleyicilerle buluşturan TV8'in efsane yarışması Masterchef Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Son eleme bölümünde konsept olarak verilen baklava görevini tamamlamaya çalışan yarışmacıların heyecanı gözlerinden okunurken bir yarışmacının fırından çıkardığı tepsideki baklava detayı izleyicileri şaşırttı.

MasterChef'te büyük hile iddiası: Baklava detayına izleyicilerden tepki üstüne tepki! Kanaldan halen açıklama yok!

35 DİLİM YERİNE 42 DİLİM ÇIKTI

Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından yapılması istenen baklavanın dilim sayısının bir yarışmacıda beklenildiği gibi çıkmaması görenleri hayrete düşürdü. Yarışmacılardan istenen 35 dilimlik baklava yerine 42 dilimlik baklanın fırından çıkması bazı izleyicilerin gözünden kaçmamasıyla sosyal medyada gündem yarattı. 

MasterChef'te büyük hile iddiası: Baklava detayına izleyicilerden tepki üstüne tepki! Kanaldan halen açıklama yok!

YARIŞMANIN KURGUYA DAYALI OLDUĞU İDDİASI

Yaşanan skandal sosyal medya platformu kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutulurken Masterchef Türkiye'nin izleyici kitlesinin akıllarında da yarışmanın kurgu olduğu iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili de kanaldan herhangi bir açıklama yapılmazken bu olayın uzun bir süre gündemden düşmeyeceği belirtiliyor.

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