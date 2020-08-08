MasterChef'te dün akşam neler yaşandı? Kim finale kaldı?

Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı MasterChef 2020'de ana kadro yavaş yavaş netleşmeye başladı. Dün akşam yine kritik anlar yaşandı. 16 yarışmacının seçildiği 'MasterChef Türkiye'de şefler, bir yarışmacının yemeğin tadına bile bakmadı, bunun sebebini ise görüntüleri izleterek açıkladılar.

Levrek marin yapan yarışmacılardan seçim oyununa kalan 6'sının belirleneceği sırada iki isim değerlendirme dışı kaldı. Somer Sivrioğlu tadım yaparken balığından kılçık çıkan Sedat Tuncer, final turu için şansını kaybetti.

Terini eliyle silen ve elini yıkamayan Berker Başmanav da şansını kaybetti. MasterChef Berker'in, terini silip elini yıkamadığı anlar kendisine izletildi ve yemeği tadılmadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce levrek marin yapmaya çalıştı. Şefler tarafından beğenilen 6 yarışmacı final turu için ter döktü. Ayyüce Kamit, 'MasterChef Türkiye'de ilk 16 yarışmacı arasına girmeyi başardı ve ana kadroya kalan 5'inci isim oldu.

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Kamüt, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.