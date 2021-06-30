MasterChef'te duygu dolu anlar! Mazlum Doğan, opera öğrencisiyken sesini kaybetme pahasına babasına donör oldu

İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması 4. sezonuyla da izleyiciyi ekrana çekmeye başardı. Yarışmanın bu akşam ekrana gelen bölümüne Mazlum Doğan isimli bir yarışmacının yaptığı açıklama damga vurdu. Doğan'ın hikayesi şefleri ve izleyenleri duygulandırdı.