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  3. MasterChef'te duygu dolu anlar! Mazlum Doğan, opera öğrencisiyken sesini kaybetme pahasına babasına donör oldu

MasterChef'te duygu dolu anlar! Mazlum Doğan, opera öğrencisiyken sesini kaybetme pahasına babasına donör oldu

TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümüne bir yarışmacının yaptığı açıklama damga vurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı mezunu Mazlum Doğan'ın hikayesi şefleri duygulandırdı.

MasterChef'te duygu dolu anlar! Mazlum Doğan, opera öğrencisiyken sesini kaybetme pahasına babasına donör oldu 115

İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması 4. sezonuyla da izleyiciyi ekrana çekmeye başardı. Yarışmanın bu akşam ekrana gelen bölümüne Mazlum Doğan isimli bir yarışmacının yaptığı açıklama damga vurdu. Doğan'ın hikayesi şefleri ve izleyenleri duygulandırdı. 