MasterChef'te duygu dolu anlar! Mazlum Doğan, opera öğrencisiyken sesini kaybetme pahasına babasına donör oldu
MasterChef'te duygu dolu anlar! Mazlum Doğan, opera öğrencisiyken sesini kaybetme pahasına babasına donör oldu
TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümüne bir yarışmacının yaptığı açıklama damga vurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı mezunu Mazlum Doğan'ın hikayesi şefleri duygulandırdı.