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MasterChef'te duygusal anlar yaşandı! MasterChef Dilara neden gitti?

MasterChef'in bu akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışmadan ayrılmak istediğini belirten Dilara'nın kararı şaşkınlık yarattı.

MasterChef'te duygusal anlar yaşandı! MasterChef Dilara neden gitti?

Bu akşam ekranlara gelen bölümüyle ilgiyi üzerine çeken MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılardan vişneli köfte yapmaları istendi. Kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Öte yandan MasterChef'te bu akşam yayınlanan bölümde duygusal anlar da yaşandı.Kısa sürede sevilen yarışmacılardan biri olan Dilara, MasterChef'ten ayrılmak istediğini açıkladı. Stüdyodaki herkesi şaşkına çeviren bu kararın ardından Dilara, yarışmadan ayrıldı.

 

MasterChef'te duygusal anlar yaşandı! MasterChef Dilara neden gitti?

Henüz 19 yaşında olan Dilara, yarışmadaki temponun kendisine zor geldiğini, ayak uyduramadığını belirterek; "Burası kurtlar sofrası,duygusal olarak kaldıramıyorum biraz daha kendimi geliştirip öyle gelmek isterim" şeklinde açıklamalarda bulundu.

MasterChef'te duygusal anlar yaşandı! MasterChef Dilara neden gitti?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Dilara Türüt, 19 yaşında ve aslen Rizeli. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılıyor.

 

Kübra Kaçmaz
Editör


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