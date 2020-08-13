MasterChef'te günün kazananı kim oldu? 12 Ağustos MasterChef finalisti?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 12 Ağustos Çarşamba akşamı 23. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 2. final turunda kadroya girmeye çalışan yarışmacılar zorlu menüler karşısında ter döktü.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALE KİM KALDI?

MasterChef'in bu akşamki bölümünde yarışmacılar Lazanya tarifiyle ter döktü. En iyi Lazanya'yı yapan yarışmacılar finale kalmaya hak kazandı. MasterChef Türkiye'de 12 Ağustos final turunun 2. etabına kalan 6 yarışmacı belli oldu. 2. etapta yarışmaya hak kazanan yarışmacılar Uğur, Eray, Gülşah, Kayhan, Berk, Celal oldu.

Son 6'ya kalan yarışmacılardan un ve şekeri öne çıkaran bir tatlı yapmaları istendi. Un ağırlıklı bir tatlı yapmaları istenen yarışmacılardan tatlısı en başarısız olan yarışmacı Kayhan olurken, günün 5'cisi Uğur, gecenin 4'cüsü Celal, 3'cü olan yarışmacı ise Gülşah oldu.

Heyecanla beklenen finalist de belli oldu. Yarışmanın bu akşamki kazanan ismi Berk oldu.

MASTERCHEF BERK İLTER KİMDİR?

Berk İlter 20 yaşındadır ve aşçıdır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan MasterChef Berk aslen Tokatlı'dır. Uzun süre yurt dışında aşçılık eğitimi alan genç yarışmacı, 13 yaşından beri meslekte yer almaktadır.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON 16'YA KALANLAR

İlk 14 yarışmacının bulunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi 9 Ağustos akşamı itibari ile sona erdi. Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi. 16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.

İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar Barbaros, Tanya,Berk.