MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ağustos MasterChef'te neler yaşandı?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın takımları belirleniyor. Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye her bölümüyle izleyenleri ekran başına çekiyor. Birbirinden iddialı isimlerin mücadele ettiği yarışmada pişirilen lezzetler ekran başındakilerin beğenisini kazanıyor. Yarışmanın 24 Ağustos Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılar mavi takımın kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 24 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde yeni bir haftaya başlandı. Eleme oyunundan sonra oynanan yeni haftada mavi ve kırmızı takımın yarışmacılarını ve kaptanlarını belirlemek üzere kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmanın jürileri arasında yer alan Somer, Mehmet ve Danilo Şef yarışmacılardan Islak Hamburger yapmalarını istedi.

Yarışmacılar kendilerinden istenilen bu tarifi yapmak için en iyi performansı göstermeye çalıştı. Günün sonunda kazanan isim ise Uğur oldu. Uğur mavi takımın kaptanlığını yapıyor olacak. Takıma aldığı isimler; Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce, Eray.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Islak hamburgeri en iyi yapan ve mavi takım kaptanı seçilen Uğur, kırmızı takım kaptanı olarak da Özgül'ü seçti. İlk kez kaptanlık yapacak Özgül ise takımına; Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa'yı aldı.