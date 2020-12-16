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  3. MasterChef'te Mehmet Şef ile Barbaros arasında sinirler gerildi!

MasterChef'te Mehmet Şef ile Barbaros arasında sinirler gerildi!

Dün akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in yeni bölümünde Babaros'ıun yaptığı Danilo Zanna'nın imza tabağı olan aranjman tatlısını deneyen Şef Mehmet Yalçınkaya, tatlı ile ilgili düşüncelerini aktardığı sırada Barbaros ile tartıştı. Açık unutulan buzdolabı yüzünden çıkan gerilim kameralara böyle yansıdı.

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16 Aralık 2020 Çarşamba 09:11
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