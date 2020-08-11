Sevilen yemeklerden olan Çerkez tavuğu bugün oldukça popüler... MAsterChef Türkiye'de dün akşam yarışmacılardan istenen bu yemek araştırma konusu oldu. Peki Çerkez tavuğu nasıl yapılır, tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ÇERKEZ TAVUĞU NASIL YAPILIR?

Çerkez tavuğu , Çerkesler tarafından yapılan bir meze çeşididir. Unlu ve cevizli olmak üzere iki türde yapılmaktadır. Cevizli olanı tavuk ve ceviz içi ile yapılan bir tür yemektir. İçine ayrıca sarımsak, yağ, biber, tuz ve karabiber eklenir, bu malzemeler biraz farklılık gösterebilmektedir.

MALZEMELER

1 adet bütün tavuk

2 diş sarımsak

3 dilim bayat ekmek içi

1,5 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı tavuk suyu

sos için

yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ

Suda haşladığımız tavuğu derilerinden ayrı olarak lif lif ayırıyoruz. Bayat ekmek içlerini 1 bardak tavuk suyu ile ıslatıyoruz. Cevizleri iyice eziyoruz (bir tülbent yardımı ile ezdiğimiz cevizleri sıkıyoruz. Çıkan yağı sos içinde kullanmak üzere ayırıyoruz.).

Ekmek içi, dövülmüş ceviz ve sarımsakları karıştırıyoruz. Bu malzemeye tavukları da ilave ediyoruz. Ayırdığımız ceviz yağı ile kırmızı biberi kızdırıp üzerine gezdiriyoruz.

Genelde ceviz yağı az çıktığı için bunu tereyağı ile de yapabiliriz. 1 gün dinlendiriyoruz. Yoğun bir kıvam varsa sos dökmeden önce üzerine bir miktar tavuk suyu gezdirebiliriz.

Afiyet olsun…