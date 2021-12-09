Dünya mutfağından yemekler ve Türk mutfağının güzel lezzetlerinin yapıldığı Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde Kilis’in en meşhur lezzetlerinden biri ve görünüş itibariyle içli köfteye çok benzeyen kübbülmüşviyye yapıldı. Bu kapsamda MasterChef’teki kübbülmüşviyye nedir? | Nasıl yapılır? | Kübbülmüşviyye tarifi | Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

KÜBBÜLMÜŞVİYYE NEDİR?

Kübbülmüşviyye Kilis’in en meşhur lezzetlerinden biridir. Malzemelere göz gezdirdiğimizde köftelik bulgur, yağsız kıyma ve iç yağın öne çıktığını görürüz. İşte Kübbülmüşviyye'nin malzemeleri ve tarifi...

KÜBBÜLMÜŞVİYYE NASIL YAPILIR?

Yoğrularak hazırlanan Kilis'in en beğenilen lezzeti Kübbülmüşviyye içine eklenen baharatlarla damakta çok hoş bir tat bırakıyor.

KÜBBÜLMÜŞVİYYE TARİFİ | KÜBBÜLMÜŞVİYYE MALZEMELERİ NELERDİR?

300 gr. sinirsiz ve yağsız dana veya koyun eti (kıyma),

300 gr. koyun gömlek yağı (iç yağ),

Üç su bardağı çiğ köftelik bulgur,

Yarım komposto tabağı ceviz içi,

Bir adet baş soğan,

İki çorba kaşığı nane,

Bir tatlı kaşığı tarçın,

Yeteri kadar tuz, karabiber ve kırmızı biber.

Bulguru tepsiye koyun.

Üzerine soğanı küçük parçacıklar halinde doğrayın.

Üzerine tuz, kırmızıbiber ve ekleyin.

Biraz bulgur, soğan ve baharatları biraz yoğurduktan sonra yağsız eti de ekleyin ve sakız kıvamına geline kadar yoğurmaya devam edin.

Başka bir küçük tepsiye iç yağı ufak ufak doğrayın.

Yağlar sakız gibi oluncaya kadar sıcak su ekleyerek yardımı yoğurun.

Yoğrulmuş iç yağına nane, karabiber, tuz, kırmızı biber, tarçın ve ceviz içini ekleyin.

Tekrar yoğurduğunuz yağ ve baharat karışımı küçük parçalara ayırın ve her bir parçayı badem şeklinde yuvarlayın.

Hazır olan köfteden iri parçalar alın ve yuvarlak hale getirin.

Her yuvarlanmış parçayı elinize alarak içli köfte büyüklüğünde içini oyun.

İçleri oyulmuş köftelerin içine badem şeklinde hazırladığını iç yağları koyun.

Sonra yine aynı içli köfte gibi köftelerin ağzını kapatın.

Hazırlanan kübbülmüşviyyeleri ızgarada pişirin. Pişirme işlemini isterseniz fırında da yapabilir hatta pişmiş kübbülmüşviyyeleri sonradan tekrar yağda da kızartabilirsiniz.