MasterChef'teki teknik Blanch etmek ne demek? Blanching nedir?

MasterChef 2020'nin jürileri Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef de her yayında mutfağa ve farklı lezzetlere dair püf noktalar veriyor ve birbirinden farklı terimler kullanıyor. Bunardan biri de blanch etmek... Peki Blanch etmek ne demek? Blanching nedir? Tüm detaylar haberimizde...

BLANCH ETMEK NEDİR?

Blanching (Blanch etmek): Pişecek ürünlerin renginin ve görüntüsünün kaybolmaması için sıcak sudan soğuk suya yapılan şoklama işlemidir. Yeşilliklerin canlı yeşil renklerini korumak için sıkça kullanılır.

BLANCHİNG NEDİR?

Fransızca beyaz anlamına gelen blanch, bir tür "ağartma" demektir. Blanching, poaching ve steaming birbirlerine benzer pişirme yöntemleridir. Blanching, kaynar suda çiğ malzemelerin hafifçe pişirilmesidir. Temel pişirme yönteminden ziyade, bir ön pişirme yöntemi olarak da algılanabilir. Blanch yapılacak malzemelerden bazıları, önce kaynar suda bir süre bekletilip (bu süre ürünlere göre değişiklik gösterir) buzlu suda şoklanır. Bunun amacı, malzemelerin renk ve kıvamının aynı zamanda da, besin değerinin korunmasıdır.

Birçok profesyonel işletmede, sebzelerin büyük miktarlarda blanch edilmesi çok kullanılan bir yöntemdir. Buna rağmen şefler, son zamanlarda bu yöntemin yiyeceklerin besin değerini korumak içın en iyi yöntem olmadığını vurgulamaktadırlar. Şeflerin tercihi ise, çok az miktarda suyun kaynatılarak ürünlerin blanch edilmesi, vitamin ve minerallerin maksimum düzeyde ürüünde kalması yönündedir. Blanching, sebzelerin renklerinin ortaya çıkmasını sağlayan bir yöntemdir.

Özellikle yeşil sebzeler veya yapılarında klorofil taşıyan sebzeler, asitlere duyarlıdır. Limon suyu ve sirke gibi asitler, blanch edilen yeşil sebzelerin sarıya dönmesine neden olur. Bunu engellemek için blanch yapılan suya alkalin (tuz veya kabartma tozu) ilave etmek gerekir. Tam tersi olarak, karnabahar, soğan, beyaz lahana gibi beyaz sebzeler de tuzlara duyarlıdır. Bu ürünlerin beyazlığını korumak içinse, blanch edinilen suya birkaç damla limon suyu veya sirke eklemek gerekir.