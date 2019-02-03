Masterlar Yüzme Şampiyonası'ndan 43 Türkiye rekoru çıktı

Edirne'de Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Uluslararası Masterlar Kış Şampiyonası'nda Türk sporcular, 43 Türkiye rekoruna imza attı.

Edirne Olimpik Havuz'da üç gündür süren Türkiye Yüzme Federasyonu Uluslararası Masterlar Kış Şampiyonası tamamlandı. Masterlar şampiyonasına Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'dan 247'si kadın, 409 sporcu katıldı. Türk sporcuların oldukça başarılı olduğu şampiyonada 43 farklı Türkiye rekoru kırıldı. Rekorlar listesinde İpek Yalkı ve Pınar Arpınar Avşar 6'şar rekorda ilk sırada yer aldı. Şampiyonada rekor kıran sporcular şöyle sıralandı:

İpek Yalkı (100 metre sırt, 800 metre serbest, 200 metre serbest, 200 metre sırtüstü, 50 metre sırtüstü, 400 metre serbest). Pınar Arpınar Avşar (100 metre sırt, 50 metre sırt, 50 metre kurbağalama, 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre serbest). Nüket Turhan (50 metre kelebek, 50 metre serbest, 50 metre kurbağalama). Erhan Turan (50 metre kurbağalama, 50 metre serbest, 100 metre kelebek). Üsküdar Su Sporları Kulübü (4X50 metre karışık bayan, 4X50 metre karışık karma, 4X50 serbest bayan). Engin Can Eter (50 metre kurbağalama, 50 metre serbest, 100 metre serbest). Pınar İdel (50 metre kelebek ve 100 metre kelebek). Seda Oğuzer (100 metre sırt, 50 metre kelebek). Nazan Gögen (100 metre sırt, 200 metre sırtüstü). Merve Şendil (100 metre serbest, 200 metre karışık). Tolga Öcal (200 metre sırtüstü ve 400 metre karışık). Timur Dellaloğlu (400 metre karışık ve 200 metre kurbağalama). Osman Zengin (200 metre karışık), Seyyide Burak (800 metre serbest), Efe Erduran (800 metre serbest), Hakan Akman (50 metre kurbağalama), Fulya Gümüşburun de Moor (400 metre karışık), Deniz Görkem Dinç (220 metre kelebek), Bahar Atamer (200 metre kurbağalama).

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olimpik havuz

- Şampiyonadan detaylar

- Yüzen sporcular

- Hakemler

- Dereceye girenlere verilen ödüller

- Genel görüntüler

DHA