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Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle | Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet'te olaylar bir bir çözülmeye başlıyor. Yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak dizide İsmail Ilgaz iyice köşeye sıkışıyor. Peki İsmail bu suçu neden işledi. İşte Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle | Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle...

Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle | Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden fenomen dizi Masumiyet'te yer yerinden oynuyor. Başından beri İlker'i suçlayan ve davadan davaya sürükleyen olayın arkasında İsmail Ilgaz çıktı. Eşi İsmail Ilgaz'ı köşeye sıkıştıran Hale'nin planı nedir? İsmail Ilgaz, bu suçu neden işledi, yanındaki kişi kim? 

MASUMİYET 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMİYET SON BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE

İsmail’in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar. Hale, adım adım İsmail’in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker’le tehlikeli bir oyunun içindedir.

MASUMİYET 10. BÖLÜM | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

MASUMİYET 10. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle|Masumiyet son bölüm Fox TV canlı izle

Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela’nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürür.

Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle|Masumiyet son bölüm Fox TV canlı izle

İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmanırken, İrem burun buruna geldiği gerçeklerin acısıyla yeni bir karar alır.

Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle|Masumiyet son bölüm Fox TV canlı izle

Diğer yanda, Bahar ve Harun iş birliği, Ilgaz cephesini köşeye sıkıştırmaya devam eder. Hale’nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır.

Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle|Masumiyet son bölüm Fox TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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