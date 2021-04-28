Masumiyet 10. bölüm full, tek parça izle | Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden fenomen dizi Masumiyet'te yer yerinden oynuyor. Başından beri İlker'i suçlayan ve davadan davaya sürükleyen olayın arkasında İsmail Ilgaz çıktı. Eşi İsmail Ilgaz'ı köşeye sıkıştıran Hale'nin planı nedir? İsmail Ilgaz, bu suçu neden işledi, yanındaki kişi kim?

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İsmail’in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar. Hale, adım adım İsmail’in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker’le tehlikeli bir oyunun içindedir.

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Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela’nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürür.

İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmanırken, İrem burun buruna geldiği gerçeklerin acısıyla yeni bir karar alır.

Diğer yanda, Bahar ve Harun iş birliği, Ilgaz cephesini köşeye sıkıştırmaya devam eder. Hale’nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır.