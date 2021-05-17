Masumiyet 12. bölüm full, tek parça izle| FOX TV Masumiyet yeni bölüm canlı izle

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde İlayda Alişan, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü ve Hülya Avşar gibi oyuncuların yer aldığı popüler dizi Masumiyet'in canlı izleme linki araştırılıyor. Haberimizde Masumiyet 12. bölüm full, tek parça izleme linki ve FOX TV Masumiyet yeni bölüm canlı izleme linkini bulabilirsiniz. İyi seyirler...

MASUMİYET 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE| FOX TV MASUMİYET YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

İsmail, Hale'nin düzenlediği plan nedeniyle köşeye sıkışmıştır. Suçunu itiraf etmen zorunda kalan İsmail teslim olur. Aynı zamanda İsmail'in itirafı dizideki dengelerin değişmesine neden olur. Umut'un o gece olay yerinde olduğu gerçeği ortaya çıkar ve bu gerçek, davanın gidişatının değişmesine neden olur. Bahar ile Ela gelişmeler karşısında ne yapacağını bilemezken, gerçekler ve araflar arasında gider gelir. Hale ve İlker İsmail'den kurtulmuştur ancak şimdi, ailenin geçmişini ele alma vaktidir. Karanlık geçmiş tartoşma konusu olur ve hesaplaşma zamanı gelmiştir. Peki Masumiyet'in yeni bölümünde neler olacak?

FOX TV MASUMİYET 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

FOX TV MASUMİYET YENİ BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

(FOX TV)