Ekranlara yaptığı giriş ile büyük ses getiren yeni dizi Masumiyet bu akşam seyirci ile buluşacak. Ela ve ondan yaşça büyük İlker Ilgaz'ın arasında geçenleri konu edinen dizide, Ela'nın başına gelenlerden İlker sorumlu tutulur. Ela'nın darpedilmesi sonucu açılan dava Ilgaz'ların avukatının öne sürdüğü gerekçe davayı iyice kızıştırır. Peki dava kimin aleyhine sonuçlanacak? İşte Masumiyet 3. bölüm full izle | Masumiyet son bölüm FOX TV full izle...

MASUMİYET 3. BÖLÜM FOX TV FULL İZLE

Ela Yüksel davası gürültülü başlar. İlker’in avukatı, Ela'nın ruh sağlığı bozuk olduğunu iddia etmesiyle ortalık karışır. Bu iddia Ela'nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır. Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden zihninde kayıplara neden olan Ela bile, kendinden şüphe eder. Bahar ise her zamanki gibi kızının arkasın durur ve bu darbeleri de mi kendisi yaptı şeklinde isyan eder.

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Sıradan biri olan Bahar’ın gücü Ilgaz'lar karşısında kızını korumaya yetmez. Ortaya çıkan karmaşa ölümden dönen Ela için adeta psikolojik şiddete dönüşür. Öte yandan İlker’in tutuksuz yargılanma talebi kabul edilir. İlker eve döner ve böylece, İrem’in hayatında yeni bir dönem başlar.

İrem, evliliğin hayallerindeki gibi olmayan karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır. Yıllar boyunca, sadece yumuşak ve sempatik yüzlerini gördüğü Ilgaz ailesi, şimdi bambaşka yüzleriyle karşılaşır. Harun ise biricik kızını, Ilgazlar kurtarmaya kararlıdır.