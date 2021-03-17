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  3. Masumiyet 4. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Masumiyet 4. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

FOX TV'nin iddialı dizisi Masumiyet 4. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. İlker ve Ela'nın davasında yeni gelişmelerin yaşanması İrem hakkında şok iddianın ortaya çıkmasını sağlamıştır. İşte Masumiyet 4. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle...

Masumiyet 4. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

İlker’in hastaneye ettiği şok ziyaret, bazı sorulara cevap olurken, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler. Ela’yı ziyaret ettiği esnada Bahar’a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği aralarındaki ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. İşte Masumiyet 4. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle...

Masumiyet 4. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Ancak İlker’in açıklaması, Ela’nın gururunu bir kez daha kırar. Yalnızca kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar’ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır.

MASUMİYET 4. BÖLÜM CANLI İZLE |MASUMİYET SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Masumiyet 4. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Bu kumpasın, bir diğer kurbanı ise İrem’dir. İrem’le ilgili ortaya çıkan şok delil, davanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır. Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır.

Masumiyet 4. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Okların İrem’i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar. Ela, kafasındaki karışıklıktan kurtulmanın bir yolunu bulur ve gerçeklere doğru kimsenin beklemediği büyük bir adım atar.

Üzerindeki büyük baskıyı ve İlker’in kendisinden uzaklaşmasını kaldıramayan İrem’in attığı adım ise Ela’nın yaptığından çok daha büyük olur. İrem'in aldığı karar nedir? 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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