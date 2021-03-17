İlker’in hastaneye ettiği şok ziyaret, bazı sorulara cevap olurken, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler. Ela’yı ziyaret ettiği esnada Bahar’a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği aralarındaki ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. İşte Masumiyet 4. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle...

Ancak İlker’in açıklaması, Ela’nın gururunu bir kez daha kırar. Yalnızca kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar’ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır.

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Bu kumpasın, bir diğer kurbanı ise İrem’dir. İrem’le ilgili ortaya çıkan şok delil, davanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır. Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır.

Okların İrem’i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar. Ela, kafasındaki karışıklıktan kurtulmanın bir yolunu bulur ve gerçeklere doğru kimsenin beklemediği büyük bir adım atar.

Üzerindeki büyük baskıyı ve İlker’in kendisinden uzaklaşmasını kaldıramayan İrem’in attığı adım ise Ela’nın yaptığından çok daha büyük olur. İrem'in aldığı karar nedir?