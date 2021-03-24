Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen yeni dizisi Masumiyet yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Yeni bölümde Ela, bir kez daha İlker'e güvenerek o gece olayın yaşandığı eve giderler. Ela için bu yüzleşme yapbozun eksik parçalarını bir arya getirmek için büyük bir adımdır. İşte Masumiyet 5. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle...

Ela’nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Öte yandan ise İrem’in intiharı gündeme bomba gibi düşer. İlker Ilgaz hem Ela’dan gördüğü tepki, hemde İrem'in intiharıyla iyice köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır.

MASUMİYET 5. BÖLÜM CANLI İZLE | MASUMİYET SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Hale, biricik oğlunu kurtarmak için harekete geçer ve İlker’i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela’nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem’in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir.

Kızının, evliliği yüzünden sürüklendiği olayları hazmedemeyen Harun, Bahar’la sessiz bir iş birliği içine girer. Bahar da, kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun’a güvenmeyi seçer. Ela’nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Hale’nin kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır.