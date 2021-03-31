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Masumiyet 6. bölüm canlı izle|Masumiyet son bölüm canlı izle

Fox TV ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet bu akşam 6. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Hamile olduğunu hatırlayan Ela, Ilgazlar'ın evine ziyarete gider ve her şeyi anlatır. İlker Ilgaz'ın yanıtı ise herkesi şoke eder. İşte Masumiyet 6. bölüm canlı izle|Masumiyet son bölüm canlı izle...

Masumiyet 6. bölüm canlı izle|Masumiyet son bölüm canlı izle

İlker, imza attığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir kez daha harekete geçer. Timur’un zaafları ile oynayan Hale’nin amacına ulaşırken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopar. İşte Masumiyet  6. bölüm canlı izle|Masumiyet son bölüm canlı izle...

Masumiyet 6. bölüm canlı izle|Masumiyet son bölüm canlı izle

Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun’un hedefi, İrem’i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12’den vurur. İrem ve İlker’in şok boşanması, Harun’a rahat bir nefes almıştır. Boşanmanın ardından ise Bahar'ın korkulu rüyası gerçek olamaya başlamıştır.

MASUMİYET 6. BÖLÜM CANLI İZLE| MASUMİYET SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Masumiyet 6. bölüm canlı izle|Masumiyet son bölüm canlı izle

Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela’yı bir kez daha İlker’le vurur. Yaşadıklarına rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Ela, hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar. 

Masumiyet 6. bölüm canlı izle|Masumiyet son bölüm canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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