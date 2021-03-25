Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Ela gerçekleri herkese açıklıyor!
FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ela bütün olayları hatırlamaya başlarken herkesin içinde karnında ölen bebeği için adalet istiyor. İlker ise Ela'ya hamile olduğunu bile bile sandalye ile saldırdığını itiraf ediyor.
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25 Mart 2021 Perşembe 09:30
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