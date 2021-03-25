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  3. Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Ela hamile olduğunu hatırlar...

Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Ela hamile olduğunu hatırlar...

Fox TV'nin büyük ilgiyle izlenen Masumiyet dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında hamile olduğunu hatırlayan Ela, Ilgazlar'ın evine ziyarete gider ve her şeyi anlatı. İlker Ilgaz'ın yanıtı ise herkesi şoke eder. İşte Masumiyet 6. bölüm fragmanı

Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Ela hamile olduğunu hatırlar...

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın gibi başarılı isimlerin paylaştığı Masumiyet dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümde her şeyi yavaş yavaş hatırlamaya başlayan Ela, bu kez hatırladığı gerçekle çılgına döner. İçinde İlker'e karşı olan masum olduğunu düşündüğü kırıntılar artık kalmamıştır. Başına gelen şiddet esnasında hamile olduğunu hatırlayan Ela, artık yalnızca kendisi için değil içinde yarım kalmış olan bebeği için Ilgaz'lar ile için savaşacaktır.

Masumiyet 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Ela hamile olduğunu hatırlar...

Öte yandan Ela, hatırladığı gerçek karşısında kendisini tutamayıp kendisini Ilgaz'ların evinde hesap sorarken bulur. Ela'nın söyledikleri karşısında  tüm ev ahalisi şoke olurken gözler İlker'in üzerindedir. Ancak İlker'den gelen yanıt herkesi daha da sarsar.

Ela'ya karşı derin duygular besleyen İlker, daha fazla dayanamayıp Ela'nın hamile olduğunu ve bunu bile bile ona saldırdığı itirafında bulunur. Bu gelişmler ekseninde ise yaşanacak davanın gerilimi ise iyice artıyor. Peki İlker bu defa yaptıklarında kolayca sıyrılabilecek mi?

İşte Masumiyet 6. bölüm fragmanı... 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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