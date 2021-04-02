Masumiyet 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Ela ve İlker arasında büyük yüzleşme!

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ela, evden ayrılıp başka bir eve yerleşirken İlker ise onu takip eder. Bahar, Ela'yı aramaya başlarken Hale ise kötü planını devreye sokar.