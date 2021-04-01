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  3. Masumiyet 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Seni Geri İstiyorum...

Masumiyet 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Seni Geri İstiyorum...

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi Masumiyet'in 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Ela, yaşadıklarının ardından bir mektup bırakarak herkesten uzaklaşmayı tercih eder. Peki ailesi Ela'yı geri döndürebilecek mi? İşte Masumiyet 7. bölüm fragmanı...

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet'in 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Ela, yaşadıklarının ardından hayatının artık eskisine dönmeyeceğini anlayınca herkesten uzaklaşmayı ister ve evi terk eder. Bıraktığı mektupta eski masum günlerine dönmek istediğini yazar. Bahar kızının gidişinin derdiyle uğraşırken, Hale planlarına devam eder. 

Planlarını gerçekleştirmek için ise Ela'nın babası Timur'u kullanır. Timur ise hem Bahar'dan intikam almak hemde kariyerini geri kazanmak için bu oyuna dahil olmayı seçer. Öte yandan İrem, ayrılığın acısını hala atlatamamışken Hale'nin dolduruşuna gelir. Haru ise kızının tekrar Ilgaz'ların oyununa gelmesinden endişe eder.

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Ayrıca İlker Ilgaz, Ela'dan vazgeçmeme konusunda epey kararlıdır. Ela'yı sakladndığı yerde bulan İlker, Ela'ya kendisini affettirmek için elinden geleni yapar. Peki Ela, İlker'e tekrar inanacak mı? İlker'in bir planı mı var yoksa gerçekten Ela'yı seviyor mu?

İşte Masumiyet 7. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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