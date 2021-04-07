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Masumiyet 7. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle

Fox TV ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet bu akşam seyirci karşısında olacak. Hale ne yapıp edip İrem'i eve geri dönmesi için ikna eder. Kararını değiştiren İrem ise babası Harun'a sırt çevirir. Peki Hale İrem'in fikrini nasıl değiştirdi. İşte Masumiyet 7. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle...

Masumiyet 7. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle

Fenomen dizi Masumiyet'te bu hafta ipler iyice geriliyor. Hale biricik oğlu İlker için herkese savaş açmaya hazırdır. İlker için gözünü karartan Hale ilk önce onları gammazlayan Harun'dan işe başlar. Peki Hale'nin Harun için planı nedir? Masumiyet 7. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle...

Masumiyet 7. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle

Hale, Harun'un Bahar ile buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale’nin kontrolüne geçer. Banu’nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale’nin Bahar’a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer.

MASUMİYET 7. BÖLÜM FULL İZLE| MASUMİYET SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Masumiyet 7. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle

Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulur.  Aralarındaki büyük yüzleşme Ela’yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar’ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela’nın peşindedir.

Masumiyet 7. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle

İrem, Hale’nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela’dadır. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun’un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.  

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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