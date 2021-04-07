Fenomen dizi Masumiyet'te bu hafta ipler iyice geriliyor. Hale biricik oğlu İlker için herkese savaş açmaya hazırdır. İlker için gözünü karartan Hale ilk önce onları gammazlayan Harun'dan işe başlar. Peki Hale'nin Harun için planı nedir? Masumiyet 7. bölüm full izle| Masumiyet son bölüm Fox TV full izle...

Hale, Harun'un Bahar ile buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale’nin kontrolüne geçer. Banu’nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale’nin Bahar’a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer.

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Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulur. Aralarındaki büyük yüzleşme Ela’yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar’ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela’nın peşindedir.

İrem, Hale’nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela’dadır. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun’un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.