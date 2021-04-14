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  3. Masumiyet 8. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Masumiyet 8. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet yepyeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. İrem ile Ela'nın bir araya gelmesi yeni bölümde gerilimi epeyce arttırıyor. Peki İrem kafasındaki plan ne? İşte Masumiyet 8. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle...

Masumiyet 8. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet 8. yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İlker Ilgaz, Ela'nın çevresinden ayrılmaz ve yeniden onunla birlikte olmak istediğini söyleyerek kafasını karıştırmaya çalışır. Ancak İlker, babasından duyduğu o sözler karşısında şoka uğrar. İşte Masumiyet 8. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle...

Masumiyet 8. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Harun, tuzağa düştüklerini anlar ve önlem almaya çalışır fakat Bahar, Timur tarafından akıl almaz şekilde kandırılır ve Harun’a olan güvenini kaybeder. Düştükleri acımasız tuzak, mahkemede korkunç bir iftira olarak karşılarına çıkar. Bahar, kızının davasını satmakla suçlanır ve bu korkunç suçlamayla gözünün önündeki perdeyi söküp atar.

MASUMİYET 8. BÖLÜM CANLI İZLE| MASUMİYET SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Masumiyet 8. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Hem, Timur’dan boşanmak için hem de Ela’nın, İlker’i aklayan ifadesini geçersiz kılmak için düğmeye basar. Bahar’ın Ela’yı psikiyatri heyetine sokma kararı Ilgaz cephesini karıştırır.

Masumiyet 8. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Diğer yanda, annesinin düşürüldüğü durumu hazmedemeyen Ela, Bahar’a yardım etmek için radikal bir adım atar ve bu adım onu, bütün iradesiyle uzak durmaya çalıştığı İlker’e götürür.

Masumiyet 8. bölüm canlı izle |Masumiyet son bölüm FOX TV canlı izle

Bahar ve Harun, kendi yöntemleriyle Ilgazlar’a karşı harekete geçer. Ela’nın dengesi İlker tarafından bir kez daha sarsılırken, gerçek deprem ise Ilgazlar’da yaşanır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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