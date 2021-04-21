Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet bu akşam 9. yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. İsmail, Hale'ye sırtını çevirir ve boşanma davası açar. İsmail'in arkasında bunları yaptıran ve oğlu İlker'den bu kadar nefret ettiren şey ne? İşte Masumiyet 9. bölüm canlı izle| Masumiyet son bölüm Fox TV canlı izle...

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail’in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar.

MASUMİYET 9. BÖLÜM CANLI İZLE| MASUMİYET SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Babasıyla köprüleri atan İlker’e bir darbe de Ela’nın aldığı heyet raporu vurur. Ela’nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır.

Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker’e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir. Harun’un da topa girmesiyle, Hale’nin oyunları da ortalığa dökülür. Bahar ve Harun’un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.