Çılgın sayısal loto sonuçları 24 Şubat 2021 Çarşamba | Sonuç sorgulama ekranı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin Yönetim Kurulu ListesiŞans Topu çekiliş sonuçları 24 Şubat 2021 | Milli Piyango İdaresiSadakatsiz Sinan kimdir?Cemal Hünal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?24 Şubat Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Melis Sezen Sadaktsiz dizinsinden ayrılıyor mu? Melis Sezen diziden neden ayrıldı?Sadakatsiz 19. bölüm canlı izle |Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izleMasumiyet dizisi 1. bölüm canlı izle| Masumiyet ilk bölüm canlı izleGüzel oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisine veda etti
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Masumiyet dizisi 1. bölüm canlı izle| Masumiyet ilk bölüm canlı izle

Masumiyet dizisi 1. bölüm canlı izle| Masumiyet ilk bölüm canlı izle

Fox TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Masumiyet bu akşam ilk bölümüyle seyirci karşısında olacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk bölümünde neler yaşanacağı merak konusu. İşte Masumiyet dizisi 1. bölüm canlı izle| Masumiyet ilk bölüm canlı izle

Masumiyet dizisi 1. bölüm canlı izle| Masumiyet ilk bölüm canlı izle

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Masumiyet dizisi uzun bekleyişin ardından ilk bölümü ile bu akşam Fox TV'de yayın hayatına başlayacak. İşte Masumiyet dizisi 1. bölüm canlı izle| Masumiyet ilk bölüm canlı izle...

Masumiyet dizisi 1. bölüm canlı izle| Masumiyet ilk bölüm canlı izle

MASUMİYET DİZİSİ 1. BÖLÜM CANLI İZLE| MASUMİYET İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz ÇAkır gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümünde neler olacağı merak edildi. Dizinin baş karakterlerinden olan Ela başına gelenler ile hem kendisinin hemde annesi Bahar'ın dünyasını değiştirecektir.

MASUMİYET DİZİSİ 1. BÖLÜM CANLI İZLE | MASUMİYET İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Masumiyet dizisi 1. bölüm canlı izle| Masumiyet ilk bölüm canlı izle

Sıradan bir hayata sahip Bahar, yıllar evvel üniversite hayallerinden vazgeçip evlilik yolunda ilerlemiştir. Kendini çocuklarına adayan Bahar'ın dünyası kızı Ela'nın yanlış bir adama karşı beslediği aşk ile değişecektir. 

Masumiyet dizisi 1. bölüm canlı izle| Masumiyet ilk bölüm canlı izle

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Bir gece yaşanan bu olay Bahar ve ailesinin hayatını değiştirir.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT