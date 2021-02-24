Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Masumiyet dizisi uzun bekleyişin ardından ilk bölümü ile bu akşam Fox TV'de yayın hayatına başlayacak. İşte Masumiyet dizisi 1. bölüm canlı izle| Masumiyet ilk bölüm canlı izle...

MASUMİYET DİZİSİ 1. BÖLÜM CANLI İZLE| MASUMİYET İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz ÇAkır gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümünde neler olacağı merak edildi. Dizinin baş karakterlerinden olan Ela başına gelenler ile hem kendisinin hemde annesi Bahar'ın dünyasını değiştirecektir.

MASUMİYET DİZİSİ 1. BÖLÜM CANLI İZLE | MASUMİYET İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Sıradan bir hayata sahip Bahar, yıllar evvel üniversite hayallerinden vazgeçip evlilik yolunda ilerlemiştir. Kendini çocuklarına adayan Bahar'ın dünyası kızı Ela'nın yanlış bir adama karşı beslediği aşk ile değişecektir.

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Bir gece yaşanan bu olay Bahar ve ailesinin hayatını değiştirir.