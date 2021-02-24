Başrollünü Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi başarılı isimlerin üstlendiği Masumiyet dizisi ekranlarda dönen fragmanın ardından izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Masumiyet dizisi hangi gün hangi kanalda oynuyor? Saat kaçta? İşte detaylar...

MASUMİYET DİZİSİ HANGİ GÜN HANGİ KANALDA OYNUYOR? SAAT KAÇTA?

Gold film imzalı Masumiyet dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekmeyi başardı. Özellikle Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un bu diziyle yıllar sonra ekrana dönüyor olması bir çok izleyiciyi heyecanlandırdı.

Masumiyet dizisinin yayınlanan fragmanlarının ardından başlayacağı gün merakla bekleniyor. Öte yandan ise sosyal medyada diziye ait tanıtımları gören vatandaşlar tarafından dizinin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Dört gözle beklenen dizi ilk bölümü ile 24 Şubat Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.