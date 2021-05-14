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Masumiyet dizisi hangi güne alındı? Masumiyet dizisi yeni bölüm ne zaman?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Masumiyet'in yayın günü değişti. Bunun üzerine dizinin takipçileri Masumiyet dizisi hangi güne alındı? Masumiyet dizisi yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte sevilen diziye dair merak edilenler...

Masumiyet dizisi hangi güne alındı? Masumiyet dizisi yeni bölüm ne zaman?

Bayram nedeniyle ekranlara gelmeyen dizi Masumiyet'te yayın gününün değiştiği açıklandı. Bunun üzerine dizinin izleyicileri Masumiyet dizisi hangi güne alındı? Masumiyet dizisi yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtlarını merak etmeye başladı. Yanıtları sizler için derledik...

MASUMİYET DİZİSİ HANGİ GÜNE ALINDI? MASUMİYET DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Final iddiaları ile gündeme gelen Masumiyet dizisinin yayın gününün değiştiği açıklandı. Fox ekranlarının sevilen yapımlarından olan Masumiyet, çarşamba günleri seyircisi ile buluşuyordu. Yayın günü değişen dizinin farklı bir günde izleyici ile bulaşacağı öğrenildi. Masumiyet dizisi pazartesi günleri yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü 17 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Masumiyet dizisi hangi güne alındı? Masumiyet dizisi yeni bölüm ne zaman?

FOX'TAN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Dizi hakkında yapılan değişiklik Fox'tan gelen açıklama ile netleşti. FOX'un sitesinde yer alan haberde; ''Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı “Masumiyet” dizisinin yayın günü değişti.

Adından sıkça söz ettiren, her bölümü ayrı heyecanlı olan “Masumiyet”, 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla her pazartesi izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın üstlendiği “Masumiyet”, sürpriz gelişmelerle dolu yeni bölümüyle pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.'' ifadeleri kullanıldı

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