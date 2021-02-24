Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Masumiyet, ilk bölümüne dair yayınladığı tanıtım filmiyle ve başrol oyuncuları ile merak edildi. Vatandaşlar tarafından dizinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki Masumiyet dizisi konusu ne? Masumiyet oyuncuları kimler? İşte detaylar...

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk annesi olan Bahar’ın (Deniz Çakır) sıradan hayatı bir anda alt üst olur. Bunun altında yatan neden ise çok sevdiği ve onun için her şeyi yapacağı 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıdır.

Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, kendisi gibi bir üniversite öğrencisi değil aksine babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde yani tanıtımlarında da dediği bir gece de sonsuza dek değişir.

MASUMİYET OYUNCULARI KİMLER?

*Hülya Avşar - Hale Ilgaz

*Mehmet Aslantuğ - Harun Orhun

*Deniz Çakır - Bahar Yüksel

*İlayda Alişan - Ela Yüksel

*Serkay Tütüncü - İlker Ilgaz

*Deniş Işın - İrem Orhun