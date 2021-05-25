Masumiyet dizisi neden bitti? Hülya Avşar açıkladı!

Hülya Avşar, Haber Global'de ekrana gelen 'Az Önce Konuştum' isimli programa konuk oldu.

En son Masumiyet dizisinde Hale Ilgaz karakterine hayat veren Hülya Avşar'ın dizideki filtreli hali sosyal medyada ti'ye alınmıştı. Hülya Avşar, hem gündem olan görüntüsüne ilişkin hem de dizinin bitmesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MASUMİYET NEDEN BİTTİ?

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Masumiyet dizisinin neden bittiğini sordu. Hülya Avşar, bunun üzerine "Televizyonlarda dizi yapmak, zorlaştı. Yeni başlayan diziyi seyirci kaydediyor ve öyle izliyor. Bizimki de böyle bir şey oldu. Televizyoncu ile yapımcı arasında o iş farklı olmuyor. İte kaka bugüne geldik." yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN FİLTRE HİKAYESİ

Dizide Hülya Avşar'ın yüzüne uygulanan filtre sosyal medyayı sallamıştı. Candaş Tolga Işık'ın bunu anımsatması üzerine Hülya Avşar, "Filtre hikayesini bilmiyorum. Neden yaptı, sabaha kadar mesajlaştım ve sinirlerim bozuldu. Benim yaptırmam mümkün değil. Dizlerde böyle pr yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Dizinin de böyle bir şeye ihtiyacı yoktu." dedi.

Geçtiğimiz ay, Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'a uygulanan filtre olay olmuştu. Avşar'a uygulanan filtre nedeniyle oyuncunun burnunun kaybolduğu görülmüş ve bu durum sosyal medyada ti'ye alınmıştı. Hülya Avşar da bu durumla dalga geçmişti.