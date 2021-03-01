Masumiyet dizisindeki Cem Garipoğlu iddiası olay yarattı

Geçen hafta yayınlanan Masumiyet dizisi hem televizyonda hem de digital ortamda oldukça ilgi gördü. Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı dizi Youtube'da 4 günde 4 milyon kez izlendi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen dizi Masumiyet ile ilgili kuliste çarpıcı iddia dolaşıyor.

Masumiyet dizisinde sevgilisi Ela'yı (İlayda Alişan) aralarında çıkan tartışma sonucu döven ve sonrasında öldü zannedip çöpe atan İlker karakterinin (Serkay Tütüncü) Cem Garipoğlu'nun hikayesinden esinlenerek yazıldığı iddia edildi.

Masumiyet dizisinin ünlü senaristi Sırma Yanık'ın diziyi yazarken Cem Garipoğlu'nun işlediği cinayetten yola çıktığı konuşuluyor.

17 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİNİN BAŞINI KESEREK CESEDİNİ ÇÖPE ATMIŞTI

2009 yılında meydana gelen olayda zengin bir ailenin oğlu olan Cem Garipoğlu, 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u aralarında çıkan tartışma sonucu öldürmüş, başını kesip çöpe atmıştı. Olayın ardından Türkiye ayağa kalkmış ve Cem Garipoğlu hapishaneye girmişti. Cezaevindeki Garipoğlu 2014 yılında kendini asarak intihar etmişti.