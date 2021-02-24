Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Masumiyet ile tekrar ekranlara dönen oyuncu Asena Tuğal'ın hayatı ise merak edildi. Peki Masumiyet dizisinin Banu'su kimdir? Banu Kaya kimdir? İşte ayrıntılar...

MASUMİYET DİZİSİNİN BANU'SU KİMDİR? BANU KAYA KİMDİR?

Banu, başarılı iş adamı İlker Ilgaz’ın kişisel asistanı. Plazanın başarılı ve yırtıcı kadınlarından. Bulunduğu yere aklı, çalışkanlığı ve güvenilirliği ile gelmiş, Ilgaz ailesinin de tüm sırlarına hakim karakter. Kariyeri ve dış güzelliğinden sonra tek önem verdiği şey ise yaşadığı yasak ilişki. Banu karakterine hayat veren Asena Tuğal'dır.

ASENA TUĞAL KİMDİR?

Asena Tuğal, Türk oyuncu. 1984 İstanbul doğumlu Asena Tuğal, 2000'den itibaren TGRT, Kanal D ve Show TV de haber muhabiri olarak çalıştı. Daha sonra ise, Star TV ekranlarında 2006 Miss Turkey'de dördüncü güzel seçilen Asena Tuğal, Miss International yarışmasında "Miss Smile" ödülü kazanmıştır.

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Asena Tuğal kimdir? Kaç yaşında? Kiminle evli? Hangi dizilerde rol aldı?