Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyorGörüntüler Ardahan'dan! Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samuru ölümden kıl payı kurtulduGelinim Mutfakta 24 Şubat Çarşamba puan durumu | 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Bugün hangi maç, hangi kanalda? 24 Şubat 2021 Çarşamba hangi maçlar var?Bursa'da 3 çocuk okulun yardım kumbarasından 5 bin lira çaldıAdalet Bakanlığı icra katibi alımı 2021 başvuruları başladı!Gonca Vuslateri'den itiraf geldi: 'Faturalarımı Şevket Çoruh ödüyordu'Gevşeme için geri sayım başladı: Hangi iller normalleşecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan açıkladıMasumiyet dizisinin Ela'sı kimdir? Ela Yüksel kimdir?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Masumiyet dizisinin Ela'sı kimdir? Ela Yüksel kimdir?

Masumiyet dizisinin Ela'sı kimdir? Ela Yüksel kimdir?

Fox TV ekranlarının yepyeni dizisi Masumiyet, yayınlan ilk fragmanı ile birçok kişi tarafından merak konusu oldu. İzleyicinin ilgisini çeken dizinin oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Masumiyet dizisinin Ela'sı kimdir? Ela Yüksel kimdir? Detaylar haberimizde...

Masumiyet dizisinin Ela'sı kimdir? Ela Yüksel kimdir?

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Yayınlanmasına kısa süre kalan dizinin konusu ilgi çekerken, karakterleri de merak edildi. Peki Masumiyet dizisinin Ela'sı kimdir? Ela Yüksel kimdir? İşte ayrıntılar...

Masumiyet dizisinin Ela'sı kimdir? Ela Yüksel kimdir?

MASUMİYET DİZİSİNİN ELA'SI KİMDİR? ELA YÜKSEL KİMDİR?

Henüz 19 yaşında olan Ela, liseden mezun olmuş ve üniversite hayalleri kurmaktadır. En deli çağında olan Ela, her şeyi yapabileceğine inanırken, öyle bir imkansız aşkın içine düşer. Tüm dünyayı değiştirebileceğine inanan Ela, tek bir karar ile kendi dünyasını değiştirecektir. Heyecanla beklenen Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren genç oyuncu ise İlayda Alişan'dır. 

Masumiyet dizisinin Ela'sı kimdir? Ela Yüksel kimdir?

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

İlayda Alişan'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT