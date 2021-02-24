Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Yayınlanmasına kısa süre kalan dizinin konusu ilgi çekerken, karakterleri de merak edildi. Peki Masumiyet dizisinin Ela'sı kimdir? Ela Yüksel kimdir? İşte ayrıntılar...

MASUMİYET DİZİSİNİN ELA'SI KİMDİR? ELA YÜKSEL KİMDİR?

Henüz 19 yaşında olan Ela, liseden mezun olmuş ve üniversite hayalleri kurmaktadır. En deli çağında olan Ela, her şeyi yapabileceğine inanırken, öyle bir imkansız aşkın içine düşer. Tüm dünyayı değiştirebileceğine inanan Ela, tek bir karar ile kendi dünyasını değiştirecektir. Heyecanla beklenen Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren genç oyuncu ise İlayda Alişan'dır.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

İlayda Alişan'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İlayda Alişan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?