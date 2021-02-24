Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi çeken dizinin karakterleri merak konusu oldu. Peki Masumiyet dizisinin Hale'si kimdir? Hale Ilgaz kimdir? İşte detaylar...

MASUMİYET DİZİSİNİN HALE'Sİ KİMDİR? HALE ILGAZ KİMDİR?

Dizide yırtıcı karakteriyle öne geçen Hale, oğlu Ilgaz için pençelerini her daim kullanmaya hazırdır. Cemiyette tanınan simalardan olan Hale, kibirli ve snop karakterinin altında yaşadığı psikolojik sorunlarını saklamaktadır. Hale karakterine ise usta oyuncu Hülya Avşar, hayat vermektedir.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit'ye dünyaya geldi. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır. Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1983) fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı.

Hülya Avşar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hülya Avşar hayatı