Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Masumiyet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Ömür Atay yer alıyor. Masumiyet dizisi ile ekranlarda yer alacak olan oyuncular merak edilirken, izleyici araştırmaya başladı. Peki Masumiyet dizisinin Hande'si kimdir? Hande Hancı kimdir?

MASUMİYET DİZİSİNİN HANDE'Sİ KİMDİR? HANDE HANCI KİMDİR?

Hande, dizinin başrolü ve hayatını kökten değiştirecek olan olan Ela'nın kuzenidir. Aynı apartmanda kardeş gibi büyümüş kuzenler ama düşman kardeşler gibi. Düşmanlık tohumları Hande’nin kalbine henüz çocukken anneannesinin evlat ayırmasıyla ekilmiş ve hep ela ile rekabet içinde yetişmiştir. Dizide Hande karakterini canlandıran isim ise Bez Bebek adlı diziden tanıdığımız, Asena Keskinci'dir.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, 19 yaşında bir oyuncudur. Bez Bebek, Köstebekgiller, Aliye gibi meşhur yapımlarda yer almış oyuncu, Exxen platformunda olacaktır. Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı olan yarışmacı "Bu Benim Masalım" dizisinin ana kadrosunda yer almaktadır.

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Asena Keskinci kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?