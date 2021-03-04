Masumiyet Erotomani nedir? Erotomaninin belirtileri nelerdir? Neden ortaya çıkar?

Bir tür sendrom ya da psikolojik rahatsızlık olarak görülen halk arasında ise Eros hastalığı olarak bilinen "Erotomani" tanısı ve belirtileri vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Erotomani nedir? Erotomaninin belirtileri nelerdir? Erotomani neden ortaya çıkar? İşte detaylar...

EROTOMANİ NEDİR?

Erotomani diğer adıyla Clérambault sendromu olarak bilinmektedir. Nadir görülen sanrısal bir bozukluktur. Psikolojik bozukluklar altında tanımlanmaktadır. Erotomanik kişiler “özellikle karşı cinsten” birisinin, kendisine yoğun şekilde aşık olduğuna inanırlar. Tarafından sevildiğini düşündükleri kişiler genellikle ünlü ve toplum tarafından tanınan, ya da ulaşılması güç olarak nitelendirilen kişilerdir. Çoğu durumda bu ünlü ya da ulaşılamaz olarak tanımladığımız kişiler, erotomanik kişilerle henüz hiç tanışmamıştır, ya da tesadüfi olarak bir yerde karşılaşmış olabilirler. Ya da aynı ortamda bulunan, sosyal statü olarak üstün kişiler olabilirler.

Erotomanik kişiler, kendilerine aşık olduklarını düşündüğü kişilerin onlara gizli kodlar ve mimiklerle mesajlar yolladığına inanırlar. Özellikle sosyal medyadan gizlice takip etme, popüler adıyla “stalk” bu durumlarda yoğun şekilde görülür. Kişinin yazdığı ve paylaştığı bir çok gönderiyi üzerine alınırlar ve gizli anlamlar içerdiğine inanırlar. Bu kişileri televizyonda gördüklerinde ise mimiklerine ve konuştuklarına odaklanırlar.

EROTOMANİ NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Erotomani daha çok kadınlarda yaygın görülse de her iki cinste de görülebilir. Erotomani süreci birkaç saat de olabilir, birkaç gün de olabilir. Eğer psikojik bir rahatsızlıktan (bipolar, şizofreni, Alzheimer ) kaynaklanıyor ve bunların belirtisi ise, aylarca da sürebilir.

EROTOMANİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

*Birinin kendisine yoğun duygular beslediğine inanmak

*O kişinin, kendisini sevdiğine dair gizli mesajlar verdiğine inanmak (sosyal medya, televizyon, bakış ya da mimikler aracılığıyla)

*Kişiye devamlı olarak mesaj, mektup, hediyeler yollamak

*Aşırı kıskançlık ve stalklama (gizlice takip etme)

*O kişinin kendisiyle iletişime geçmek istediği fakat adım atmadığı inancı

*Artmış agresif davranış ve tutumlar

*Önceden ilgi duyduğu şeylere karşı ilgisinin azalması

*Çevreye zarar verme davranışı

EROTOMANİ TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Rahatsızlığın belirtileri giderek artar ve şizofreniye ya da paranoyaya dönüşebilir. Ancak erotomani, tedavisi olan bir psikolojik rahatsızlık. Sanrısal bozuklukları tedavi etmek zor olabilir, çünkü erotomanik kişinin düşündüklerinin temelsiz olduğunu görmesi oldukça zordur.

Erotomani de çok az kişi, hastalığını kabul edip, kendi isteğiyle tedavi olmaya ikna olur. Tedavi süreci, hastanın ihtiyaçlarına göre uyarlanmaktadır. Bu sürecinin öncelikleri, sosyal yaşamı devam ettirmek ve sorunlu davranış riskini en aza çekmektir. Erotomani, bipolar bozukluk ya da şizofreni gibi altta yatan bir akıl hastalığının sonucu olmadığında, standart tedavi yöntemi olarak psikoterapiyle birlikte psikolojik ilaçlar kullanılarak tedavi uygulanır.