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Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'nin büyük karşılaşması!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Safiye, ölümüne sebep olduğunu sandığı lise aşkı Naci'yi yıllar sonra karşısında görünce ne yapacağını bilemiyor. Han'ın iş yerinden kovulması aileyi derinden sarsıyor.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'nin büyük karşılaşması!

FİLMİN OYUNCULARI

-Farah Zeynep Abdullah

-Birkan Sokullu

-Ezgi Mola

-Merve Dizdar

-Alper Saldıran

-Metin Coşkun

-Esra Ruşan

-Atilla Şendil

-Emir Özden

-Uğur Uzunel

-Gizem Katmer 

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23 Kasım 2020 Pazartesi 10:26
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