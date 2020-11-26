  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!

Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Hikmet tarafından okunan şiir eşliğinde herkes duygusal anlar yaşarken Safiye ve Naci'nin birbirleriyle bakışmaları dizideki romantizmi yükseltiyor.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!

FİLMİN OYUNCULARI

-Farah Zeynep Abdullah

-Birkan Sokullu

-Ezgi Mola

-Merve Dizdar

-Alper Saldıran

-Metin Coşkun

-Esra Ruşan

-Atilla Şendil

-Emir Özden

-Uğur Uzunel

-Gizem Katmer 

Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!

Arıza 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza, konsorsiyumla karşı karşıya geliyor!Arıza 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza, konsorsiyumla karşı karşıya geliyor!

Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'den büyük itiraf!Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'den büyük itiraf!

Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?

 

26 Kasım 2020 Perşembe 11:37
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!
Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Emre ile Zeynep Ateş'in alay konusu oluyor!
Arıza 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza, konsorsiyumla karşı karşıya geliyor!
Arıza 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza, konsorsiyumla karşı karşıya geliyor!
Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'den büyük itiraf!
Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı | Azize Aslanbey'den büyük itiraf!
Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?
Ramo 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir'i öldürecek mi?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Kına iptal mi olacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Kına iptal mi olacak?
Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha, çiftliğin hanımı oluyor!
Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha, çiftliğin hanımı oluyor!
Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin Volkan ve Derin yüzleşmesi!
Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin Volkan ve Derin yüzleşmesi!
Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda Serkan'ı affedecek mi?
Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda Serkan'ı affedecek mi?
Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi'den uzaklaşıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep, Mehdi'den uzaklaşıyor!
Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'nin büyük karşılaşması!
Masumlar Apartmanı 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'nin büyük karşılaşması!