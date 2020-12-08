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Masumlar Apartmanı 13. bölüm izle | 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 13. bölüm izle linki TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin sevenleri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Yeni bölümde karakola düşen Gülben hayatının en zor gecesini yaşarken belki de tüm geleceğini değiştirecek bir adım atarak çöp evi ateşe verecek. İşte Masumlar Apartmanı 13. bölüm izle haberimizde...

Masumlar Apartmanı 13. bölüm izle | 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan fenomen dizi Masumlar Apartmanı 13 bölüm izle linki diziyi internet aracılığı ile izlemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ekranlara gelen son bölümde Gülben polisler tarafından karakola götürülmüştü. Peki Masumlar Apartmanı 13. bölümde neler yaşanacak? 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı 13. bölüm izle linki haberimizde...

Masumlar Apartmanı 13. bölüm izle | 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 13. BÖLÜM İZLE 

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben'i polise Esra'nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar.

Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han'ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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