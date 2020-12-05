Masumlar Apartmanı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, çöp evi ateşe verdi!

Masumlar Apartmanı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranlara gelen son bölümde Gülben Esra'yı iterek yaralanmasına sebep olmuş ve polisler tarafından ifade vermek üzere karakola götürülmüştü. İşte merakla beklenen Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 13. BÖLÜM FRAGMANI

Esat'ı elinden alacağını düşündüğü Esra'yı iterek yaralayan Gülben, emniyette ifade veriyor. Ancak Gülben serbest kaldıktan sonra zor anlar yaşıyor. Çöp evdeki yüzlerce çöp poşetini ateşe verip yangın çıkaran Gülben çıkan dumandan etkilenerek bayılıyor.

