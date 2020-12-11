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Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye Naci ile ilgili gerçekleri anlatıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Han, Naci ve Safiye'nin fotoğraflarını görüp ilişkilerini Safiye'ye sorunca Safiye çıldırmanın eşiğine geliyor. Hayalinde annesiyle konuşan Safiye'nin bütün gerçekleri gün yüzüne çıkıyor.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye Naci ile ilgili gerçekleri anlatıyor!

FİLMİN OYUNCULARI

-Farah Zeynep Abdullah

-Birkan Sokullu

-Ezgi Mola

-Merve Dizdar

-Alper Saldıran

-Metin Coşkun

-Esra Ruşan

-Atilla Şendil

-Emir Özden

-Uğur Uzunel

-Gizem Katmer 

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11 Aralık 2020 Cuma 09:50
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