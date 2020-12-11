Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye annesini mi öldürdü?

Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Reyting rekortmeni dizide heyecan tüm hızıyla devam ederken yayınlan fragmanda büyük bir sır da herkesi şoke eder. Safiye ve Naci'ye hesap soran Han hiç beklemediği tepkilerle karşılaşıyor. İşte Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI 14.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümde Han'ın "Ben aklına gelebilecek en karanlık yoldan geliyorum" sözleri İnci'yi şaşırtıyor. Diğer taraftan ise Han, Naci ve Safiye'nin fotoğrafını görerek aralarındaki ilişkiyi öğreniyor.

"O HERİF İÇİN ANNEMİ ÖLDÜRMEYE KALKTIM DESENE"

Naci ve Safiye'den hesap soran Han, Naci'ye meydan okuyarak "Ben senin alışık olduğun öğretmenlere benzemem. Beni korkutup kaçıramazsın" diyor. Ancak Han, Naci'nin öğretmeni ile ilgili büyük sırrını bildiğini öğreniyor. Han, ablasına, Naci'yi sorduğunda ise büyük bir şok yaşıyor. Annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye Annesinin "Beni nasıl bu eve tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktım ben desene" sözleri üzerine ise Safiye "Benim yüzümden" diye ağlamaya başlıyor.