Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'nin büyük değişimi şaşırtıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Safiye annesine karşı gelip onu aklında sustururken Naci'yi ise cama çizdiği kuş ile aşka çağırıyor. İnci ile barışan Safiye'nin aileye hazırladığı yemekler herkesi hayrete düşürüyor.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

FİLMİN OYUNCULARI

-Farah Zeynep Abdullah

-Birkan Sokullu

-Ezgi Mola

-Merve Dizdar

-Alper Saldıran

-Metin Coşkun

-Esra Ruşan

-Atilla Şendil

-Emir Özden

-Uğur Uzunel

-Gizem Katmer

Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Sahra, Sancar'ı mı Nare'yi mi vurdu?

Çukur 4. sezon 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Cengiz aklını yitiriyor!

Sol Yanım 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim ve Serra aşkı alevleniyor!

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 177. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan kimi vuruyor?