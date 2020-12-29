Masumlar Apartmanı 16. bölüm izle | Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Bu hafta ekranlara gelecek olan bölümde Safiye’nin mutluluğuna gölge düşüren yabancı dikkat çekecek. Safiye'nin büyük değişimi ise ev halkını da adeta sevince boğacak. İşte Masumlar Apartmanı 16. bölüm izle linki haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.